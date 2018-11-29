İZAYDAŞ bir patent daha aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Yakma Tesisi Müdürü Dr. Şahan Dede ve Danışman Şerife Erçel'in buluş sahibi olduğu proses ile sağlıklı sonuçlar elde etti. İZAYDAŞ, tehlikeli atıkların yakılması ile üç ayrı kademede baca gazından ayrılmış uçucu küllerin, fiziksel-kimyasal arıtma ünitesinde ön işleme tabi tutulması ve bünyesinde bulunan ağır metallerin çözünemeyen bileşiklere dönüştürülmesi ile ilgili olan proses için patent almaya hak kazandı. Bu proses ile yakma tesisi uçucu külleri, fiziksel-kimyasal arıtma sisteminde venturi ve desülfirizasyon ünitesi atık suları ile beraber arıtılarak stabilize edilirken kapalı bir sistemle küllerin ön işlemi sağlanarak çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri ortadan kaldırılıyor.

Yakma Tesisi Müdürü Dr. Şahan Dede, geliştirdikleri bu prosesten önce yakma tesisinden çıkan uçucu baca küllerinin, kül silosundan çuvallara alınarak tehlikeli atık depolama alanına gönderildiğini belirtti. Dede, “Yapılan proses geliştirmesi ile hem uygun depolama şartlarını sağladık, hem de işletimi kolay kapalı bir sistemle uçucu külün çevreye dağılmasının önüne geçtik. Proses yıllardır başarılı bir şekilde çalışmakta olup 2015 yılında patent başvurusu yaptık. Prosesin geliştirilmesi, çalıştırılması ve patent alımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, projenin TÜBİTAK Ar-Ge teşviki ile yapılması, çalışır durumda olması ve patente hak kazanmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Saraç, “Şirketimiz çevre ve toplum sağlığını gözeterek faaliyetlerini sürdürürken Ar-Ge projelerine de destek vermektedir. TÜBİTAK ve üniversitelerimiz ile yürüttüğümüz birçok çalışma var. Proje konusu prosesin patent alması önemlidir ancak daha da önemlisi prosesin faal olarak çalışması ve hizmet vermeye devam etmesidir. Bu kapsamda patent buluş sahiplerini ve projeye katkı veren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.