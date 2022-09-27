İZAYDAŞ Laboratuvarı'na önemli görev

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çevre laboratuvarlarını uzaktan denetim sorumluluğu İZAYDAŞ Laboratuvarı'na verildi.

Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği çerçevesinde, çevre laboratuvarlarının katılımının zorunlu olduğu Çevre Referans Laboratuvarı tarafından organize edilen uzaktan denetim faaliyetleri artık İZAYDAŞ Laboratuvarı ve Bakanlık işbirliği ile yapılacak. Çevre deney alanında Türkiye'de ilk kez ISO 17043 standardından akredite olan İZAYDAŞ Laboratuvarı, Bakanlık ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Erkan Baysal ile Bakanlık yetkililerinin katılımlarıyla imzalanan bu anlaşma ile Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, uzaktan denetim ve yeterlilik testlerinde İZAYDAŞ Laboratuvarı'na önemli bir görev verilmiş oldu.