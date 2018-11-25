İZAYDAŞ ve Tersaneler Genel Müdürlüğünden iş birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetini ağırladı. Türkiye'deki askeri tersanelerin atık yönetimi konusunda iş birliği yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Atık yönetiminde Türkiye'nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetini ağırladı. İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü'nde başlayan ziyarete, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı, Tersaneler Genel Müdürlüğü Çevre Yönetim Şube Müdür Vekili Zehra Özer Özmaden, Milli Savunma Uzmanı Ahmet Özkan, ve her iki kurumdan da yetkili isimler katılım gösterdi.

İZAYDAŞ'ın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından sırasıyla yakma tesisi, kontrol odası, LFG tesisi, laboratuvarın da içinde bulunduğu tesis saha turu ile, askeri heyet çalışmaları yerinde inceledi. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Tuğamiral Mehmet Sarı beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Atık yönetimi alanındaki tecrübelerimizi, ülkemizin gurur kaynağı olan kurumlarımızla karşılıklı işbirliği içinde paylaşmaya her zaman hazırız” dedi.

Günün anısına karşılıklı hediye takdiminin ardından İZAYDAŞ anı defterini imzalayan Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ise şu ifadeleri kullandı, “Bu birliktelik daha çevreci bir bilinçle nasıl üretim yapılabilir noktasında karşılıklı görüş ve iş birliği olanaklarını görüşmek için güzel bir fırsat oldu. Güzel ülkemizi gelecek nesillere daha güzel miras bırakabilmek için birlikte çalışmalı ve üretmeliyiz. Buraya gelmeden önce hakkınızda duyduklarımızın ve bildiklerimizin ötesinde çevre ve ekonomiye katkılarınızı memnuniyetle gördük. Emeğinize ve gönlünüze sağlık. Bundan sonra daha geniş bir iş birliği anlayışı ile birlikte daha yaşanabilir bir çevre için hareket etmek üzere personelimizin adına sıcak misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.