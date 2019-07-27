İZAYDAŞ, yılın ilk yarısını değerlendirdi

İZAYDAŞ, 2019 yılının ilk altı aylık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. İki günlük mesai diliminde dört saatlik oturumlarda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, yaptıkları çalışmaları ve birim hedeflerini masaya yatırdı.Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Sistemleri Temsilcileri, 2019 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamaları sunumlar eşliğinde anlattı.

Toplantının sonunda değerlendirme konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAYDAŞ'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önemli bir şirketi olduğunu kaydederek, “Alanında lider, uzman ve güçlü bir şirket olduğumuzu tüm ciddiyetimizle göstermeye devam edeceğiz. Tabi bu noktada, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza yön vereceğiz” dedi.