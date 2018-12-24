İZAYDAŞ'ın Ulusal Meslek Standartları yürürlüğe girdi

Büyükşehir iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın hazırladığı 6 kalemlik Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İZAYDAŞ'ın Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladığı protokol çerçevesinde hazırladığı, 6 adet Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirlenen bu 6 meslek dalı ile İZAYDAŞ, ülke genelinde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme yapan bir kuruluş olmayı hedefliyor. Çevre sektöründe aktif olarak ihtiyaca cevap verebilecek ve İZAYDAŞ ile MYK arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan 6 adet meslek standartları, Atık Besleme Elemanı, atık yakma operatörü, atık yakma ön işlem elemanı, atık yakma saha elemanı, düzenli depolama bertaraf saha elemanı, tıbbi atık sterilizasyon tesisi çalışanı olarak sıralanıyor.

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik taslaklarını hazırlama konusunda, gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alarak, kuruluşların görevlendirilmesi ve iş birliği protokollerine yönelik teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 12 Mayıs 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç'ın imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İş Birliği Protokolü ile atık işleme alanına yönelik meslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu.

Ulusal meslek standardı hazırlama süreci hakkında MYK eğitimcileri İZAYDAŞ'ta genel bilgilendirme yaptı. Her bir meslek için komisyonlar oluşturulurken, bu komisyonlar belirlenmiş meslekler ile ilgili olarak MYK standartları doğrultusunda formları hazırladıktan sonra MYK kurumuna gönderdi. İZAYDAŞ bir sonraki süreçte ise Ulusal Yeterlilik başvurusunda bulunmayı hedefliyor. Bir sonraki hedef ise ilgili mesleklerde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme yapan bir kuruluş olmak.