İZAYDAŞ'ta 2019 yılı değerlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Kurumun yemekhanesinde gerçekleştirilen toplantıya, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Müdür Yardımcıları, birim müdürleri, şefler, sorumlular ve çalışanlar tam kadro katıldı. Toplantıda, geçen yılın değerlendirmesi ve yeni yıl için öngörülen yatırımlarla, kurumun çalışma sistemi değerlendirildi. Genel Müdür Saraç, “Gerek iş hayatımızda gerekse özel hayatımızda zaman zaman kendimizle hesaplaşmalı, gelecek yıla hazırlanmalı, eksiklerimizi tamamlamak için planlar yapmalıyız” diyerek İZAYDAŞ ailesini selamladı.

Genel anlamda şirketin 2019 yılında iyi bir performans sergilediğini belirten Genel Müdür Muhammet Saraç, “Başarıların devamı için sürekli gayret etmek ve gelişmek gerekir” dedi. Genel Müdür Saraç, “Özet olarak acı tatlı dolu dolu bir yıl geride bıraktık. 167'si ilk defa olmak üzere 3 bin 43 firma atık gönderdi. Bin 212 firmaya 3 bin 500 sefer ile taşıma hizmeti verdik. Yakılan tehlikeli atık 40 bin 300 tona ulaşıp bir rekor gerçekleşti. Yakma tesisine doğal gaz dönüşümü tamamlandı, kullanımı başladı. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kapasite artışı tamamlandı. Körfeze giren 3 bin 380 gemiye fiilen hizmet verdik. HES tesisimiz de rekor şekilde 10 milyon 500 bin kWh enerji üretti. Bu yıl toplamda yaklaşık 60 milyon kWh üretmiş olduk. Laboratuvarımızda 3 bin 800 adetten fazla analiz yapıldı” dedi.

“Önümüzde yapacak çok işimiz var” diyen Genel Müdür Saraç, “Her işimiz tanımlandığı gibi sisteme uygun kayıtlı yürüyecektir. İş disiplininden vazgeçmeden işimize bağlı olarak, değer katarak çalışacağız. Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç Dr. Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte yeni bir ufuk ve vizyon ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Sayın Başkanımızın selam ve sevgilerini de size iletmek istiyorum” diye konuştu.