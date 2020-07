İZAYDAŞ'ta yılın ilk yarısı değerlendirildi

2020 yılının ilk altı aylık performansının değerlendirildiği toplantıda İZAYDAŞ yöneticileri, pandemi tedbirleri kapsamında düşük katılımla, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Genel Müdür Muhammet Saraç, toplantının sonunda “Tüm dünyanın yaşadığı olumsuzluklara rağmen şirketimiz ilk altı ayını başarı ile tamamladı. İnşallah artarak devam eder” dedi.

Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Mevlüt Gökçe ile birim müdürleri ve EYS temsilcilerinin katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Tam gün süren toplantıda yöneticiler sırayla, 2020 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

Toplantıda konuşan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirket olarak ortaya konan performansa katkı sağlayan bütün çalışan ve yöneticilere teşekkür etti. İZAYDAŞ'ın aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir şirketi olduğunu kaydeden Genel Müdür Saraç, “Bu noktada bize vizyon katan ve her türlü desteği esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum” dedi. Saraç, “Tüm dünyada olduğu gibi yaşanan olumsuzluklara rağmen şirketimiz ilk altı ayını başarı ile tamamladı. İnşallah böyle artarak devam eder. Her zaman ileriye doğru attığımız adımlarla ve yatırımlarımızla devam ediyoruz. Bu başarılarda her bir çalışanımızın katkısı var. Bugün burada bize düşen, artılarımızı söylerken eksiklerimizi de görüp çözüm yolları üretmektir” diye konuştu.