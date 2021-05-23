İzin belgesi olmadan sokağa çıktı, iki günde 6 bin 300 TL ceza yedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 günde 6 bin 300 TL para cezası yedi. Polis ekiplerini cep telefonu ile görüntülediği için polis merkezine götürülen şahıs, basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile denetim yapan trafik polisleri, bulvarda yürüyen bir vatandaşı durdurdu. Ekipler durdurdukları E.K. isimli şahsa sokağa çıkma izin belgesi ve kimlik sordu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerinde şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Hastaneye gitmek için evinden çıktığını söyleyen şahıs, tutanak tutmak zorunda olduklarını söyleyen polis ekiplerine tepki göstererek, cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Kendilerini görüntüleyemeyeceğini söyleyen polis, E.K.'nın cezaevinden izinli olarak çıktığını ve dün de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için hakkında idari para cezası uygulandığını belirledi. Şahıs, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da "Adam ol" diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri, tüm uyarılarına rağmen kendilerini görüntülemeye devam eden şahsı polis merkezine götürdü. Ayrıca şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Şahsın iki günde 6 bin 300 TL para cezası yediği öğrenildi.