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İzinsiz ağaç kesimine zabıta engeli

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi’nde kamusal alanda kalan ağacı kesmeye çalışan vatandaş hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uyguladı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi'nde kamusal alanda kalan ağacı kesmeye çalışan vatandaş hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uyguladı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı sonrasında Hacı Osman Mahallesi'nde yol üzerinde yer alan bir ağacın izinsiz olarak kesildiği ihbarı sonrası harekete geçti. Hiçbir gerekçe göstermeden ve izinsiz olarak ağacı kesen vatandaşa müdahalede bulunulurken, olayla ilgili olarak gerekli tutanaklar tutularak şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.


Cezai işlem uygulanıyor


Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Vatandaşlarımızın şehir merkezinde herhangi bir ağaç kesme işlemi gördüklerinde çevreyi ve yeşili korumak adına mutlaka 153 zabıta hattını ve 500 00 50 Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmelerini istedi. İzinsiz yapılan ağaç kesimi ve budama işlemlerinde vatandaşlara Kabahatler kanunu gereğince cezai işlemler uygulanıyor.

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