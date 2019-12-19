İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan 33 iş yeri ve şahsa ceza kesti.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeninin tesisi için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezlerinde vatandaşları rahatsız eden kişi ve iş yerlerine müdahalede bulunuyor. İzmit Yürüyüş Yolu'nda düzenli aralıklarla denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, izinsiz broşür ve el ilanı dağıtarak vatandaşları rahatsız eden, iş yeri ve şahıslara cezai işlem uyguladı. 2019 yılı içerisinde 33 şahıs ve firmaya 320'er TL para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimleri hem resmi kıyafet hem de sivil kıyafet ile gerçekleştiriyor. Ekipler vatandaşları rahatsız eden ve kamu düzenini bozan, şahıs ve firmalarla ilgili yasal çerçeveler içerisinde gerekli cezai işlemi uyguluyor.