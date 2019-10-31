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İzinsiz kaldırılan bayrağa suç duyurusu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Seka Park’ta izinsiz sökülen bayraklarla ilgili kendilerine haber verilmediğini açıkladı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Seka Park'ta izinsiz sökülen bayraklarla ilgili kendilerine haber verilmediğini açıkladı.


İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şehrin dört bir yanını bayraklarla donattı. Belediyenin SEKA Kâğıt Müzesi ve İSU binası önüne astığı bayraklar ise belediyeye izin verilmeden 28 Ekim gecesi saat 01.30 sularında sökülerek kaldırıldı. Atatürk ve Türk bayraklarının bilgi verilmeden sökülmesi ve sonrasında da bayrakların belediyeye teslim edilmemesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, süreçle ilgili soruşturmanın başlatılması için şikâyette bulunacaklarını belirttiler.

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