İZMEK tanıtım günleri başladı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin meslek edindirme kursu olan İZMEK'in tanıtım günleri başladı. Tanıtım günlerine ilk günden vatandaşın ilgisi büyük oldu.

İzmit Belediyesi'nin meslek edindirme kursu olan ve bilişim teknolojileri, el sanatları, dil kursları, müzik ve kişisel gelişim kursları olmak üzere toplamda 93 dalda eğitim veren İZMEK'in tanıtım günleri başladı. İzmit Belediyesi Meydanı'nda başlayan tanıtım günleri programı 1 ay boyunca İzmit şehir merkezinde çeşitli noktalarda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Tanıtım günleriyle ilgili konuşan İZMEK hocalarından Ömür Bolol, “İZMEK kurslarında el sanatlarımızla ilgili tüm branşlar kursiyerlerimize öğretilip, uygulamaları yaptırılıyor. Çini branşı, ahşap boyama ve diğer el sanatları branşları gösterilmektedir. Bugün burada hem tanıtım yapıp hem de sokak sergisi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tanıtım günleriyle ilgili konuşan bir diğer isim İZMEK hocalarından Bahtışen Keskin ise, “Kurs tanıtım sergimizi yapıyoruz. Ebru kursunun nelerden oluştuğunu tanıtıyoruz. Kimse evde kalmasın zamanını güzel değerlendirsin istiyoruz. Biz zamanımızı böyle değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin de zamanlarını sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerin istiyoruz” ifadelerinde bulundu.