İzmir depreminde 7 dakikada kurulan deprem çadırını 5 dakikada kurdular

Kocaeli'de deprem ve olası bir afet sonrasındaki yapılması gereken faaliyetler ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen tatbikatta, jandarma ekipleri tarafından İzmir depreminde 7 dakikada kurulan deprem çadırları 5 dakikanın altında bir sürede kuruldu.

12 Aralık 2019 tarihinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınarak, Jandarma Genel Komutanlığına verilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubunun koordine edilmesi amacıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde tatbikat gerçekleştirildi. Kocaeli'de meydana gelebilecek olası bir deprem ve benzeri afet sonrasında toplanma alanlarında doğacak ihtiyaçların karşılanması, çadır kurma, insanların toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına nakledilmesi başta olmak üzere yapılacak olan faaliyetler ilgili gerçekleştirilen tatbikatta Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve deprem sırasında görev alacak AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, belediyeler başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar hazır bulundu.

Çadırları 5 dakikada kurdular

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu Tatbikatında senaryo gereği koordinasyon merkezinde sahada ekiplerin yürüttüğü faaliyetler yönetildi. Sahada bulunan jandarma ekipleri ise en kısa sürede deprem çadırlarını kurmaya çalıştı. Tatbikatta ekipler, deprem çadırını 5 dakikanın altında bir sürede kuruldu. İzmir'de yaşanan depremde en hızlı 7 dakikada kurulan deprem çadırının 5 dakikanın altında kurulması ise tatbikata katılanlar tarafından alkışla karşılandı. Tatbikat öncesinde gerçekleştirilen toplantıda kurumlara deprem sırasında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

“Hazırlıklı olmak için tüm gayreti sarf edeceğiz”

Tatbikat ile ilgili konuşan Plan Yöneticisi Jandarma Haluk Saygılı, “Depremin olmasını engelleyemediğimiz gibi olası bir deprem sonrasında vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına tahliyesi ve yerleştirilmelerine hazırlıklı olmalıyız. En yakın örneği olan İzmir Deprem gördük ki depren sonrasında yerel yönetimlerin reaksiyon sürelerinin en aza indirgemek hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle biz bugün burada Masa Başı Tatbikatı yaparak Kocaeli ilinin depremde görevli tüm kamu kurum ve kuruşları ile birlikte olası bir deprem sonrasında tahliye yerleştirme ve planlama operasyon planına göre vatandaşların tahliyesi ve yerleştirilmelerindeki harekat tarzlarımızı gözlemleyeceğiz. Eksik gördüğümüz yanlarımızı tespit edip tamamlayarak doğal afetlere hazırlıklı olmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” dedi.

Toplanma merkezleri internet ortamında

Öte yandan, tatbikatta vatandaşların afet sırasında “e-Devlet” veya AFAD'ın resmi web sitesi üzerinden bulundukları alana en yakın toplanma merkezlerinin adreslerini görebilecekleri belirtildi.