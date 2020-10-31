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İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı

İzmir’de meydana gelen 6.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altında kaydedilen ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı.



Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından yapılan çalışma ile depremin yer altında kaydedilen sinyal sesi işitilebilir hale dönüştürüldü. Ortaya çıkan ses kaydı depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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