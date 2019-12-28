İzmit 2020 yılına ışıl ışıl giriyor

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri , 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanına ışıklandırma çalışmaları, ağaç dalları ve süs malzemeleri ile kentte görsel bir şölen havası oluşturdu. Belediye bünyesindeki malzemelerle oluşturulup İzmit Belediye Meydanı, Sabri Yalım Parkı, Sanat Sokağı, Fethiye Caddesi, İstikal Caddesi, Alemdar Caddesi gibi kentin işlek noktalarındaki vatandaşında büyük beğenisini toplayan bu görsel çalışmalar kentte yeni yıl heyecanını arttırdı.

Belediye ekiplerinin 10 günlük çalışmaları sonucunda geri dönüşüm maddelerinden hazırladıkları ışıklı araba vatandaşların büyük ilgisini çekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi imalatı olan ve belediye meydanında sergilenen ışıklı araçtaki figürler ayrıca ilgi çekerken vatandalar araba ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Çalışmalarda İzmit Sanat Sokağı'ndaki süslemelerde ise doğaya zarar vermeden belediye ekipleri tarafından ağaç altlarında bulunan kırık dalların toplanması ve budanmış ağaç dalları kullanılarak hazırlandı.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin düzenleyeceği Yeni Yıl Panayırı ile İzmitliler 2020 yılına Retrobüs konseriyle birlikte merhaba diyecek. 30-31 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Yeni Yıl Panayırı ile tüm İzmitlileri bir araya getirecek. İzmit Belediye Meydanında 30 Aralık Pazartesi kurulacak olan stantlar ile esnaflar en özel hediyeliklerini satışa sunma imkânı bulacaklar. İzmitliler yeni yıla Retrobüs grubunun nostaljik şarkıları eşliğinde merhaba diyecek. Ayrıca iki gün sürecek panayırda müzik dinletileri, zumba gösterileri ve birçok etkinlikle İzmit renklenecek. İzmit esnafının kuracağı stantlar 2 gün boyunca açık olacak.

PTT tarafından Yeni Yıl Panayırı alanına posta kutusu kurularak vatandaşların yeni yıl tebrik kartlarını sevdiklerine ücretsiz gönderebilme imkânı sunulacak. İzmit Belediyesi ile PTT işbirliği ile yapılacak olan bu çalışma ile sevenler arasındaki mesafe azalacak. 31 Aralık Salı günü erken saatlerde başlayacak olan etkinliklerde İzmit Belediye Meydanı müzik performansları, Dijital Poi Gösterisi, pişmaniye çekimi ve pişmaniye yeme yarışmaları ile dev tombala, pişmaniye güzellik yarışması, lazer şov gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.