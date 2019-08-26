İzmit, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanıyor

İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde düzenlenecek etkinlik için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Zafer Bayramı ruhunun tüm kentte hissedilmesini sağlayacak etkinlikler öncesinde İzmit Belediyesi Meydanı, Cumhuriyet Parkı, kent meydanı ve Sekapark, Türk bayraklıyla ve Atatürk posteriyle donatıldı. 5 gün boyunca gerçekleşecek etkinlikler boyunca kentte milli ruh ve duygu en üst seviyede hissedilecek.

Etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesi tarafından kurulan ‘Oda Orkestrası', ilk büyük konserini 27 Ağustos Salı günü verecek. İzmit'teki zafer coşkusuna ayrı bir coşku katacak olan ‘Oda Orkestrası', 20 kişilik profesyonel bir müzisyen kadrosuyla 27 Ağustos Salı saat 20.30 ‘da Sekapark Uçurtma Tepesi'nde İzmitlilerle buluşacak. Şef Özgür Günay yönetimindeki orkestra, klasik müzik, caz, bilindik şarkılar ve türkülerden oluşan zengin repertuvarlarıyla unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Öte yandan, Nikomedia Halk Dansları Topluluğu, Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da Seka Park Uçurtma Tepesi'nde sahne alacak. Yurtiçi ve yurtdışı festivallerde büyük ilgi gören Nikomedia Halk Dansları Topluluğu, yapacağı gösteriyle bir-likte programa katılan İzmitlileri adeta büyüleyecek.