İzmit Atatürk Anıtı'nı bakıma alınacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Saat Kulesi mevkiinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bronz anıtını bakıma alacak.

Mevsim şartlarına bağlı olarak zamanla hasar gören ve bundan dolayı Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alınan bronz heykelin bakım ve onarımı, belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde uzman ekiplerce gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda bakım ve onarım çalışmalarına başlanacağını belirten belediye yetkilileri çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında Kabahatler Kanunu'na istinaden yasal işlem yapıyor. Konuyla ilgili 42 olumsuzluğun giderildiğine de işaret eden yetkililer, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.