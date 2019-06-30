İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam 21.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Veysel D. (19) ve Muhammet B. kesici alet ile yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel D. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Muhammet B. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, yaralama olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.