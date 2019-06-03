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İzmit Bayrama temiz girecek

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verildi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, kentin dört bir yanındaki park, yeşil alan ve mesire alanlarında uzayan otları kesiyor. Özellikle yaz aylarında uzayan otların hem tehlike yaratması hem de fare ve yılanların yuva yapmaması için çalışan ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde de mesai yapıyor. Ot biçme ve tırpan görevleri bir yandan devam ederken, öte yandan da çiçek dikimi, sulama, aydınlatma tamiri, su tesisatı tamiri gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle bayramda vatandaşların daha çok tercih edeceği park ve kafelerin etrafında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, son bir ayda toplam 600 bin metrekarelik alanda çalışmalarını tamamladı.


Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayramı en güzel şekilde geçirmesi amacıyla temizlik, tırpan bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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