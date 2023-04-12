İzmit Belediye Meclisi'ne Kocaelispor tartışması damga vurdu

İzmit Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş arasında Kocaelispor gerginliği yaşandı. Kocaelispor'a her türlü desteği verdiklerini söyleyen Hürriyet, "Hiçbir zaman 'hayır' demedik. 2 tane pırıl pırıl sporcu verdik, tek kuruşsuz. Yönetim 'hayır' dedi" diye konuştu. Bunun üzerine Tutuş, "Futbolcuyu sen mi transfer edeceksin? Futbolcuyu yönetim transfer eder. Öyle şey mi olur. Her şeyi siz mi biliyorsunuz. Teknik direktör müsünüz siz?" şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi'nde faaliyet raporlarının görüşüldüğü nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda Kocaelispor konuşuldu. Meclis üyelerinin Kocaelispor eleştirisi üzerine açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kocaelispor, siyasete malzeme edilemeyecek kadar kıymetli, bu kentin markası. Kocaelispor üzerinden bir sürü tartışma dolanıyor, kavga gürültü var. Hiçbirine Fatma Kaplan Hürriyet olarak girmedim. Büyükşehir üzerinden ya da kulüp yönetimi üzerinden ağzımdan hiçbir şey duydunuz mu? Kulübe zarar gelmesin diye bir şey demedim. Büyükşehir desteği çok önemli. Mali destek; yıllardır istenen bir şeydi. Amaç zaten bütün belediyelerin, bütün yönetenlerin sahip çıkmasıydı ve nitekim gereken destek sunuluyor, hep birlikte, el birliğiyle. Ona rağmen siyasallaştırıldı. Ona rağmen ne yazık ki şu anki durum ortada" dedi.

"Laf söyleme hakkına sahibiz ama söylemiyoruz"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha bir gün olsun ağzımızı açmadık. Laf söyleme hakkına sahibiz ama söylemiyoruz, yeter ki destek kesilmesin, Kocaelispor iyi olsun. Bu mali desteğe ihtiyaç var. Biz Kocaelispor yönetimi ya da taraftarı ne isterse sunduk. Resmi bütçeden doğrudan bir şey sunmak hukuken mümkün değil. Büyükşehir de böyle yapmıyor. Şirketler üzerinden reklam veriyor, doğrudan bütçeden para aktarmıyor. Bizim de belediye bütçemizden vermemiz mümkün değil. Onun dışında sponsorluklarla, kendi imkanlarımızla, siyasi arkadaşlarımızın imkanlarıyla ne istedilerse yaptık. Araba mı istediler, verdik. Herhangi bir kumanya mı istediler, verdik. ‘Bilet mi alın' dediler, aldık. Hiçbir zaman hayır demedik. 2 tane pırıl pırıl sporcu verdik, bedava. Tek kuruşsuz. Yönetim ‘hayır' dedi. Şarkı yapalım dedik, yetki istedik. ‘Veremeyiz' dediler."

Tutuş: "Teknik direktör müsünüz siz?"

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "Futbolcuyu sen mi transfer edeceksin? Futbolcuyu yönetim transfer eder. Öyle şey mi olur. Allah Allah ya. Her şeyi siz mi biliyorsunuz. Teknik direktör müsünüz siz? Ben çocukken, maça giderken siz burada bile değildiniz. Ne anlatıyorsunuz. Dağdan geldiniz bağdakini kovuyorsunuz. Ben maçları izlerken siz burada bile yaşamıyordunuz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet: "Milyonlar Körfez FK'ya aktarılırken neredeydiniz?"

Başkanvekili Tutuş'a, "Buradayım" diyerek seslenen Hürriyet ise, "Muharrem Bey çok kötü bir diliniz var sizin. Grup Başkanvekili olarak nasıl bu dili kullanabiliyorsunuz. Çok ayıp. Lütfen yapmayın bunu. Böyle şey olur mu? Bu kentte bir sürü memleketten gelmiş insan var. Siz bunlara dağcı mı, bağcı mı diyorsunuz. Ayıptır. Dört bir yandan göç alan bir yer. Kentin tek sahibi sizsiniz yani öyle mi? Kocaelispor'un arsası satılırken neredeydiniz? Körfez FK kurulurken neredeydiniz? Milyonlar Körfez FK'ya aktarılırken neredeydiniz? Kocaelispor'a bir damla su verilmezken neredeydiniz? Şu anda da bütün ruhu bitirdiniz, taraftarı bezdirdiniz, siyasallaştırdınız. Anlatıp duruyorsunuz ama gerçek ortada, halkın durumu ortada. Sürekli siyasi kurnazlıkla, laf ebeliğiyle insanları siz kandırıyorsunuz, algı yönetiyorsunuz. 4 yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz ama sonuç ortada. Vatandaş kime inanıyor, kime inanmıyor? O yüzden 'Onu yapmadınız, bunu yapmadınız' derken birinin özetini çıkarmak için öne kendi kitabınıza bakacaksınız" şeklinde konuştu.