İzmit Belediye meydanının çehresi değişti

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye meydanı ve Belsa çevresine belediyenin kendi imkanları ile ürettiği ağaçlı dekoratif banklar yerleştirildi. Ağaçlı bankların belediye meydanında yer almasıyla birlikte oldukça güzel bir görüntü oluşturulurken İzmit halkının yoğun olarak kullandığı belediye meydanında vatandaşlar rahatlıkla oturup dinlenebilecek.