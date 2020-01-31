İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediye meydanının çehresi değişti

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dekoratif bankların yerleştirildiği belediye meydanı yeni bir görünüme kavuştu.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye meydanı ve Belsa çevresine belediyenin kendi imkanları ile ürettiği ağaçlı dekoratif banklar yerleştirildi. Ağaçlı bankların belediye meydanında yer almasıyla birlikte oldukça güzel bir görüntü oluşturulurken İzmit halkının yoğun olarak kullandığı belediye meydanında vatandaşlar rahatlıkla oturup dinlenebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.