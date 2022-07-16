İzmit Belediye Tiyatrosu'na bir ödül daha

İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncusu Durmuş Çetin, ‘Vasati 4 Kişi' oyunundaki performansıyla XXII. Direklerarası Anadolu Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu, ödül almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde 'En iyi yeni oyun' ödülünü kazanan İzmit Belediye Tiyatrosu'nun 'Vasati 4 Kişi' oyununa bir ödül daha geldi. Bu kez ödülü bireysel performansıyla İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncusu Durmuş Çetin aldı. Başarılı tiyatro oyuncusu Durmuş Çetin, izleyici oylarıyla belirlenen 22. Direklerarası (Anadolu Tiyatroları) Anadolu Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.