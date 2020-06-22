İzmit Belediyesi 12 ilçede dezenfekte edilmeyen taksi bırakmıyor

İzmit Belediyesi, İzmit'te hizmet veren yüzlerce taksinin ardından gelen talep üzerine tüm ilçelerdeki ticari taksileri dezenfekte ediyor.

Korona virüs süreci boyunca kent esnafına desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi son olarak İzmit'te hizmet veren 500'e yakın taksiyi Doğukışla Kapalı Pazar Alanında kurulan dezenfeksiyon merkezinde ikinci kez dezenfekte işleminden geçirdi. İzmit Belediyesi gelen talep üzerine, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle bu kez tüm ilçelerdeki ticari taksileri dezenfekte ediyor. İzmit Belediyesinin ticari taksilere yönelik dezenfeksiyon hizmetinden faydalanmak isteyen diğer ilçelerdeki ticari taksiler, İzmit Belediyesi'nin sağladığı imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.

Öte yandan yazın gelmesiyle birlikte kent genelinde, asfalt, beton yol ve parke yol çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi Sürmeli Sokak'ta beton yol çalışması gerçekleştirdi. 80 metre uzunluğundaki yol 85 metreküp beton kullanılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler eğimli bir arazide yapılan beton yolun alt kısmına heyelan ve sel tehlikesine karşı parapet duvar da inşa etti. Fatih Mahallesi sakinleri, sokaklar arası ulaşımda önemli bir alternatif olan beton yol için ekiplere teşekkür etti.