İzmit Belediyesi, 2 konağı yenileyecek

İzmit Belediyesi, Ferdane Hanım Konağı'nda restorasyon, Karaabdülbaki Şehit Ahmet Yakut Mahalle Konağı'nda ise yenileme ve bakım çalışmaları yapacak.

Tescilli sivil mimarlık örneği Ferdane Hanım Konağı'nda gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları kapsamında ihale sonrası yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı'nda restorasyon çalışmaları bir hafta içerisinde başlayacak. Konak, İzmit Belediyesi tarafından onarımı yapıldıktan sonra restoran olarak hizmet verecek.

Karaabdülbaki Mahalle Konağı da yenilenecek

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise daha öncesinde belirlenen ve projesi tamamlanan Karaabdülbaki Şehit Ahmet Yakut Mahalle Konağı'nda kısa süre içerisinde mesaiye başlayacak. Muhtarlık, İZMEK alanları ve köy halkının kullanımı için toplanma alanını içerisinde barındıran mahalle konağı, dokusunu kaybetmeden köy halkına ait değerler korunarak daha konforlu hale getirilecek. İçerisinde muhtar odası, köy kahvesi, İZMEK alanları, köy halkı için cemiyet- etkinlik alanı, köy berberi, köy bakkalı, doktor odası ve yapıya ek atölyelerin bulunduğu mahalle konağında, çalışmaların 120 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.