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İzmit Belediyesi 2 yeri kiraladı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında 1 adet dernek lokali ve iş yeri kiralandı.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından belediyeye ait 1 adet yerin pazarlık usulü ile ihalesi gerçekleştirildi. Emlak İstimlak Müdürlüğünün dosyasında yer alan belediyeye ait 2 adet yerin pazarlık usulü ile kiraya verilmesi ihalesi encümende gerçekleştirildi. Kulfallı Mahallesi'nde yer alan iş yeri alanına talep oluşmadı. Şahinler Mahallesi Çiftlik mevkiinde yer alan yapının 1. katındaki dernek lokali ise 3 yıl süreyle Şahinler Divanı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından aylık 100 TL bedel ile kiralandı.

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