İzmit Belediyesi 210 parkı dezenfekte etti

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, virüsle mücadele kapsamında 4 ayrı ekiple merkez ve çevre mahallelerdeki temizlik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar mahalle konakları ve bahçeleriyle, toplam 210 park ve yeşil alanda banklar ve yüzeyler dahil olarak temizlik ve ilaçlama çalışması yapan ekipler, vatandaş sağlığı için durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında mahalle konaklarının bahçeleri ve toplam 210 adet parkın tüm oyun aletleri, kent mobilyaları ve zeminleri dezenfekte edildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezi ve çevresi ayrımı gözetmeksizin gece ve gündüz, hafta sonu dahil olmak üzere, ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürdüğünü belirtirken, temizlik çalışmalarının durmaksızın devam edeceği belirtildi.