İzmit Belediyesi, 3 ayda 280 vatandaşa ulaştı

İhtiyaç sahibi vatandaşların banyo, tıraş, tırnak kesimi, saç kesimi ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, evlerde hizmet vermeye devam ediyor. Eğitimli personel tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşların yakınlarıyla birlikte hizmet periyotları belirleniyor. Günde ortalama 15 vatandaşa hizmet veren ve her hafta periyodik bakıma için bu vatandaşlara yeniden bakım götüren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde 280 kişiye ulaştı. Bu 3 aylık sürede toplamda tıraş, saç kesimi, tırnak kesimi ve kişisel temizliği kapsayan 740 banyo hizmeti, 30 saç kesimi, 30 tıraş hizmeti veren Evde Bakım Hizmetleri ekipleri haftada ortalama 4 yeni başvuru alıyor.

MS hastası eşine tek başına bakmakta zorlandığı için belediyeden destek alan Şerif Ali Ertekin, "İzmit Belediyesine ve Fatma Hanım kızımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz" dedi. Eşi Kadriye Ertekin ise "Bir daha gelin, her zaman gelin. Yolunuz açık" diye konuştu.