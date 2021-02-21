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İzmit Belediyesi ALES adaylarını yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) giren adaylara, sınav öncesi su, kek ve meyve suyu dağıttı.

İzmit Belediyesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giren adaylara, sınav öncesi su, kek ve meyve suyu dağıttı.


İzmit Belediyesi, ALES öncesi adayları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz sene ikinci oturumu Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ve bugün yapılan ALES öncesi, sınavın gerçekleştirildiği 20 okula stant kuran İzmit Belediyesi, adaylara su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. İzmit Belediyesi ekipleri sınav öncesi, sınav süresi boyunca ve sınav sonrasında adaylar ile ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, sınava girecek olan kişilere başarılar dilerken, adaylar da ikramlarından ötürü İzmit Belediyesine teşekkür etti.

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