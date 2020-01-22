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İzmit Belediyesi Arslanbey Kampüsü'ne el attı

İzmit Belediyesi ekipleri, talep üzerine Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdi.


İzmit Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arslanbey'de bulunan üniversite yerleşkesinde ihtiyaç olan alanlarda çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler tarafında Arslanbey kampüs bahçesindeki eskimiş bank, oturma masası ve çöp kovaları yenileriyle değiştirildi. Kampüs yetkilileri, farklı ilçe dahi olsa konuyla ilgilenerek, okullarındaki eksikleri anında gideren İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.

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