İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi Ata'yı tarihi manşetlerle andı

İzmit Belediyesi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından yayınlanan dönemin gazete manşetlerinden hazırlamış olduğu billboardlar, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan dönemin gazete manşetlerinden hazırlamış olduğu billboardlar, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.


İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini, 82. yıl dönümüne özel hazırlamış olduğu billboardlarla andı. Dönemin gazeteleri Tan, Akşam Postası ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almış olan matem haberlerini billboardlara taşıyan İzmit Belediyesi, 10 Kasım'a özel düzenlemiş olduğu görseller ile İzmitliler'in beğenisini kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.