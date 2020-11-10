İzmit Belediyesi Ata'yı tarihi manşetlerle andı

İzmit Belediyesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan dönemin gazete manşetlerinden hazırlamış olduğu billboardlar, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini, 82. yıl dönümüne özel hazırlamış olduğu billboardlarla andı. Dönemin gazeteleri Tan, Akşam Postası ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almış olan matem haberlerini billboardlara taşıyan İzmit Belediyesi, 10 Kasım'a özel düzenlemiş olduğu görseller ile İzmitliler'in beğenisini kazandı.