İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor

İzmit Belediyesi, atık lastikleri düzenli olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Lastik tamirhaneleri ve satış işletmecilerini belirli periyotlarla ziyaret eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, atık lastiklerin lisanslı taşıyıcılara teslim edilmesini sağlıyor. Haftada ortalama 15 ton atık lastiği geri dönüşüme gönderen İzmit Belediyesi, son olarak İzmit Sanayi Sitesi'nde bulunan satış yerlerindeki atıkları topladı. Toplanan atık lastikler zemin malzemesi, yalıtım ürünü ve otomotiv sanayisine yan ürün olarak geri dönüştürülüyor. Ayrıca enerji elde etmek için de değerlendiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, doğada bırakıldıklarına yangın tehlikesi oluşturan, toprak ve su kirliliğine yol açan atık lastiklerin, gelişigüzel boş alanlara atılmaması için uyarılarda bulundu.