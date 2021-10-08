Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kalırken, D grubundaki ikinci maçlar yine büyük heyecan oluşturdu.

Yeni sezona hazırlanan amatör futbol kulüplerinin form tutması ve kaynaşması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kaldı. Günün ilk maçında Nikomedya Masterlar ile Kocaeli Masterlar karşı karşıya geldi. Kocaeli Masterler rahat bir oyunla maçı 3-0 kazarak, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Nikomedia Masterler ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bekirpaşa masterler 2'de 2 yaptı

Günün ikinci maçında Bekirpaşa Masterlar ile İzmit Masterler karşılaştı. Bekirpaşa Masterler maçı 2-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6 yaptı. İzmit Masterler ise ikinci maçlar sonunda 1 puanda kaldı. 17 Ekim'de düzenlenecek finale kadar heyecanın aralıksız süreceği turnuvada bugün saat 19.00'da Bekirpaşa Başaran Spor - Mert Spor, 20.30'da ise Kocaeli Güneş Spor - Kadıköy Spor maçları oynanacak.