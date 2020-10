İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi

İzmit'teki basketbol kültürünün güçlendirilmesi ve İzmit Belediyespor ile Türk sporuna yerli sporcuların kazandırılması amacıyla başlatılan basketbol okulu artan ilgiyle devam ediyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve yardımcı antrenörlerden ders alan küçük basketçiler, her türlü pandemi tedbirlerinin uygulandığı basketbol okulunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Cumartesi ve Pazar günleri eğitim veren basketbol okulu, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda minikleri ağırlıyor.

Basketbol okuluyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Uğur Koştur, “İzmit Belediyemizin desteğiyle salonumuz düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor. Velilerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını bu spor okullarına yollayabilir. Geleceğin gençlerini buradan çıkarmak istiyoruz. Amacımız A takımdaki oyuncuların İzmitli olmaları. Geçen sene bir oyuncumuz A takım kadrosundaydı. Bu sene 5 oyuncumuz A takımla antrenmanlara çıkıyor. İsteğimiz, ilerleyen süreçte tüm oyuncuların İzmitli olması yönünde. Bunun meyvelerini bu spor okullarımızdan alacağımıza inanıyorum. İzmit'te gerçekten geniş bir sporcu yapısı ve potansiyeli var. Biz de bu cevherleri değerlendirip takımıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.

Küçük sporcularla yakından ilgilenen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, “Basketbol okullarımızı gayet hijyenik bir ortamda başladı. Talep, beklediğimizin üstünde oluştu. İlk haftalar itibariyle 30 kişinin üstüne çıktık. Antrenman gruplarımız gayet yeterli sayıda. Bizim için pandemi döneminde önemli olan sağlık. Topların hepsi sterilize bir şekilde çocuklara veriliyor. Herkes kendi topuyla antrenman yapıyor. Çocuklarımız dışarıdan gelirken dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Salon, İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapılıyor. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya gönderebilir” diye konuştu.

İzmit'te basketbola yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Hasan Fırat Okul, “İzmit'te basketbol için büyük adımlar atıyoruz. İzmit sporcu kenti ama bu dönemde insanlar ister istemez evlerine çekildi. Biz insanlara nefes aldırmak ve buradaki basketbol seviyesini arttırmak için çok çalışıyoruz. Covid-19 etkisini kaybettiği zaman kentimizin basketbol potansiyelini daha da yukarıya çıkartacağız. Türkiye'de ses getiren bir altyapı organizasyonu kurmak istiyoruz. Buradaki amacımız altyapılarımıza kendi havuzumuzdan oyuncu yetiştirebilmek. Tüm İzmit halkını buraya bekliyoruz. Akıllarına takılan sorular olursa belediyemiz üzerinden bize ulaşıp istediklerini sorabilirler” şeklinde konuştu.

Tüm çocukları basketbol oynamaya davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ise, “Basketbol okullarımız Fırat Hocamızın koordinesinde çok iyi gidiyor. Ben tüm basketbolu seven aileleri ve çocukları kurslarımıza davet ediyorum. Biz burada çocukların gönül rahatlığıyla antrenman yapabilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Talepler geçekten çok fazla. Önlemler alınmış bir şekilde burada idmanlar başladı. Kurslarımıza katılmak isteyenler belediyemize müracaat edebilirler. Kendilerine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.