İzmit Belediyesi buğday dağıtımını sürdürüyor

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında en verimli buğday olarak belirlenen "nusrat" cinsi buğday tohumlarını çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.

Toprakta en verimli buğday olarak belirlenen nusrat cinsi tohumu, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerdeki çiftçilere ulaştırılıyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Volkan Atabay, "Ambarcı Mahallesi'nde daha önce ekimini gerçekleştirdiğimiz 5 çeşit buğday içinde en fazla verime sahip olan, hastalık ve zararlara karşı dayanıklı olan nusrat buğday Tohumumuzun devamı niteliğinde çiftçilerimize dağıtım gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte 300 çiftçimize buğday tohumumuz teslim edildi. Toplamda 438 çiftçimizin tohum için başvurusu var. Bu hafta içi başvuruda bulunan tüm çiftçilerimize nusrat buğday tohumumuzun dağıtımı gerçekleştirilecek" dedi.