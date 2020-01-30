İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi, cadde ve kaldırımları yeniliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol ve kaldırımlar, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldıİzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yahyakaptan ve Yenişehir mahallelerinin çeşitli bölgeleriyle, Alikâhya Fatih Mahallesi, Sakıp Sabancı Bulvarı’nda parke yol ve kaldırım tamiri çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol ve kaldırımlar, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yahyakaptan ve Yenişehir mahallelerinin çeşitli bölgeleriyle, Alikâhya Fatih Mahallesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda parke yol ve kaldırım tamiri çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında tamiri tamamlanan yol ve kaldırımlar, yeni görünümleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.