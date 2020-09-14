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İzmit Belediyesi, cam atıkları dönüştürecek

İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması için önemli bir protokole imza attı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in göreve geldiği günden beri daha temiz ve daha yaşanabilir İzmit için geri dönüşüm seferberliği başlatan İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanarak hem çevrenin korunması hem de atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılması kapsamında önemli bir protokole imza attı. İzmit Belediyesi, cam atıkların toplanması ve taşınması konusunda bir firma ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.


İzmit'in geleceğini koruma konusunda büyük öneme sahip anlaşma için İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz ve firma yetkilisi hazır bulundu. Yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan protokol ile kentin daha temiz ve daha yaşanılabilir olmasına katkı sağlandı.


İmzalanan protokol sonrası atık camların geri dönüştürülmesindeki önemine vurgu yapan firma yetkilileri, yıllık ortalama 220 ton cam atığının toplandığını, yürütülecek ortak çalışmalar ile bu sayının daha da yukarı çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Camın yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir madde olduğunu aktaran yetkililer, hastane, alışveriş merkezi, siteler, kamu kurum ve kuruluşları ile cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 160 adet cam kumbarası sayısının önümüzdeki günlerde arttırılarak daha çok atık cam toplanacağını kaydetti.

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