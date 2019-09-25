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İzmit Belediyesi çiftçiler için seferber oluyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi köylerde üretimin artması ve modern tarım yöntemlerinin uygulanması için çalışmalarını sürdürürken, imkânlarını çiftçiler için seferber ediyor.


İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde yer alan çiftçileri ziyaret etmeye ve modern tarım yöntemleri konusunda eğitimlerini vermeye devam ediyor. Kırsal nüfusun kalkınması adına Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, köylüler ile sık sık görüşmeler yaparak ve eğitim programlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynarca Mahallesi'nde ekipler Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından buzağı bakım ve beslemesi ile ilgili köylülere bilgiler verildi.


Verilen eğitimlerle ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kırsal alanlarımızda üreticimize hem tarım hem de hayvancılık anlamında destek veriyoruz. Kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmanın temeli eğitimden geçer. Verdiğimiz eğitimlerle üreticimizi bilinçlendirerek, modern tarım yöntemleriyle üretim yapmaları konusunda onları destekliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizle birlikte sürekli köylerimizi ziyaret ediyor, köylülerimizle bir araya geliyoruz. Köylerimizi her alanda cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

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