İzmit Belediyesi çiftçiye aronya fidanı dağıtacak

İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl, Emirhan Mahallesi'nde çiftçiye katma değeri yüksek alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla Alternatif Ürünler Bahçesi'nde aronya meyvesinin nero türünü toprakla buluşturmuştu. Adaptasyon çalışması tamamlanan ve bölgeye uyumlu olduğunu belirlenen aronya meyve fidanları, 10 Aralık Cuma günü daha önce başvuru yapan 5 üreticiye toplamda bin fidan olarak yüzde 90 hibe ile dağıtılacak.

Üzümsü meyveler grubunda yer alan aronya, insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliği ile dikkat çekerken yüksek miktarda antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılık sektöründe de kullanılıyor. Tüm dünyada “Süper meyve, sağlık meyvesi” olarak isimlendirilen aronya, taze ve kuru meyve olarak tüketilebildiği gibi işlemeyle birlikte meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos ve ilaç gibi alanlarda da kullanılıyor.