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İzmit Belediyesi çöp konteynerlerini kendi imkanlarıyla yeniliyor

İzmit Belediyesi, kentin her bir noktasında bulunan plastik ve metal çöp konteynerlerinin bakım-onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek yüzde 85 oranında kar sağlıyor.


İzmit Belediyesi, kentin her bir noktasında bulunan plastik ve metal çöp kovalarının bakım-onarım, boyama ve yenileme çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasar görmüş çöp konteynerlerini, yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla yenileyerek yüzde 85 oranında maddi kar sağlıyor.


Tasarrufa verdiği önemle ön plana çıkan İzmit Belediyesi, çöp konteynerlerinin öz kaynaklarla tamir edilmesinden ciddi anlamda kar sağlarken kullanılmayacak olan metal ve plastik parçaları da çöpe atmayıp geri dönüşüme kazandırıyor. İzmit Belediyesi ayrıca kentin her bir noktasına konulmak üzere metal izmarit kovalarının da kendi imkanlarıyla üretimine devam ediyor.

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