İzmit Belediyesi depremzedeler için üretime devam ediyor

Soba üretimini tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çadır, ranza ve mobil tuvalet üretimini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyor. Ekipler atölyelerde yoğun çaba sarf ederek deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır, ranza ve mobil tuvalet üretiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Amiri Ergin Olcay, "Deprem bölgesi için boş varillerden soba imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Şu anda ihtiyaç halinde olan çadır, ranza ve mobil tuvalet yapımına devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar bitene kadar öz kaynaklarımız ile üretmiş olduğumuz çalışmalarımız devam edecek. Bütün bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.