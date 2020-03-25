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İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor

İzmit Belediyesi küresel tehdit korona virüse karşı seferberlik halinde çalışırken, İzmit’teki diğer hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

İzmit Belediyesi küresel tehdit korona virüse karşı seferberlik halinde çalışırken, İzmit'teki diğer hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.


Bu çalışmalar kapsamında belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Şube ekipleri tarafından, şehrin bazı noktalarına faydalı olduğu gibi estetik açıdan da güzel bir görünüme sahip olan pet şişe kumbaraları yerleştirildi.


Virüs salgını öncesi halkın yoğun olarak kullandığı bölgelere yerleştirilen pet şişe atık kumbaraları, virüsle mücadele sonrası hayatın normale dönmesiyle vatandaşın kullanımına hazır olacak. Bu kumbaralarda biriktirilen pet şişeler ise geri dönüşüme kazandırılacak.


Kumbaraların yerleştirildiği noktalar; Fevziye Cami Parkı, İzmit Belediyesi önü, Cumhuriyet Parkı, Yeni Cuma Parkı, Ekopark, Plajyolu Sahil, Alikahya Hizmet Binası önü, Gölkay oldu. Kumbaraların verimli olması durumunda sayılarının arttırılacağı bildirildi.

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