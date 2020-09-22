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İzmit Belediyesi DMD hastalığına dikkat çekti

İzmit Belediyesinin, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek için yaptırdığı billboardlar, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.


Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan DMD rahatsızlığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit Belediyesi, “DMD'li çocukların mutlu olabileceği bir dünya sizlerin desteği ile mümkün” yazılı billboardlar ile İzmitlilere seslendi. Farkındalık çalışmasıyla DMD'li çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan İzmit Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. DMD hastası çocukların toplumsal desteğe ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket eden İzmit Belediyesi, 7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü kapsamında yaptırdığı billboardlar ile DMD hastalığına dikkat çekti. Hastalığın daha bilinir olmasına katkı sağlamayı amaçlayan İzmit Belediyesi'nin, DMD kas hastası çocukların sorunlarının duyulması ve desteğin arttırılması noktasında çalışmalara katkı sunmaya devam edeceği bildirildi.

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