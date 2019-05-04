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İzmit Belediyesi Drama Okulu öğrencilerinden yılsonu gösterisi

İzmit Belediyesi Drama Okulu öğrencilerinin yılsonu gösterisi kapsamında sahnelediği tiyatro oyunları beğeni ile izlendi.


İzmit Belediyesi Drama Okulu öğrencileri, eğitim dönemini muhteşem bir gösteri ile kapattı. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yılsonu gösterisini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş izledi. Öğrenciler tarafından “Çocuk Hakları”, “Masal Diyarı” ve “Kayıp Eşya Cumhuriyeti” adlı üç oyun sahnelendi. Gösteride öğrenciler vatandaşlardan büyük alkış alırken, öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet, “Şahane gösterileri için çocuklarımızı kutluyorum” dedi.


Drama Okulu öğrencilerinin başarılarının devamı için desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Hürriyet, “Belki de bu sahneden İzmit'imizi Türkiye'de değil, dünyada temsil edecek sanatçılarımız çıkacak. Her biri birbirinden yetenekli çocuklarımızın gösterileri bizleri gururlandırdı. Çok daha iyi koşullarda, çok daha güzel performanslarla birlikte nice etkinliklerimizin olması temennisindeyiz. Çocuklarımızın bu başarısına, heyecanlarına ortak olan velilerimize ve sanatseverlere de teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.


Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gösteri sonunda öğrencileri tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

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