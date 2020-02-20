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İzmit Belediyesi edebiyatseverleri, öykülerle buluşturdu

İzmit Belediyesi Dünya Öykü Günü’nde Saatçi Ali Efendi Konağı’nda İzmitlileri edebiyatla buluşturdu.

İzmit Belediyesi Dünya Öykü Günü'nde Saatçi Ali Efendi Konağı'nda İzmitlileri edebiyatla buluşturdu.


Kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veren İzmit Belediyesi, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla Dünya Öykü Günü'nde genç öykü yazarı Semih Öztürk'ü İzmitlilerle buluşturdu. Saatçi Ali Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi gösteren katılımcılar keyifli vakit geçirdiler. Etkinlikte genç öykü yazarı Semih Öztürk'ün 2018 Yunus Nabi Nayır Ödüllü öykülerinden oluşan Önce Dağlar Kar Tutacak adlı kitabı okundu.


İmza etkinliğinin yapıldığı programda konuşan konuk yazar Öztürk, öykülerinin birçoğunu İzmit'te üniversite okuduğu dönemde kaleme aldığını, öykülerinde İzmit'in önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

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