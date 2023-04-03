İzmit Belediyesi ekipleri Adıyaman'da

İzmit Belediyesi ekipleri hem deprem hem de sel felaketinden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Deprem ve sel felaketinin olumsuz etkiler oluşturduğu bölgelerde yaraları sarmaya devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman'ın Tut ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Tut ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde tehlike oluşturan enkazları kaldırarak, alana stabilize malzeme serim çalışması yaptı. Stabilize serim çalışmasının ardından bölgede risk oluşturan durum ortadan kaldırıldı.