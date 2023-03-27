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İzmit Belediyesi ekipleri, sel bölgesinde çamura saplanan iş makinesini kurtardı

Sel felaketi sebebiyle Adıyaman’da yardım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinesini kurtardı.

Sel felaketi sebebiyle Adıyaman'da yardım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinesini kurtardı.


İzmit Belediyesi ekipleri, sel felaketinin ardından hızlıca Adıyaman'ın Tut ilçesine ulaştı. Bölgedeki çalışmalara destek veren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinesi için harekete geçti. Mezitli Belediyesi'ne ait olan kepçe, uzun uğraşlar neticesinde çamurdan kurtarıldı.

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