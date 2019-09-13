İzmit Belediyesi eksikliklere anında müdahale ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve müdürlük bünyesinde kurulan mobil ekipler İzmit şehir merkezinde zamanla hasar gören ve yıpranan parke taşlarına anında müdahale ederek yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokak da hasar gören, vatandaşların takılıp düşme tehlikesi yaratan ve yağışlı havalarda su sıçratan parke taşlarına anında müdahale ederek yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çalışmaları gören esnaf ve vatandaşlar hassasiyetlerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini sundu.