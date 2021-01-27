İzmit Belediyesi, elektrik mühendisi istihdam edecek

Geçici süreli (5 ay 29 gün) elektrik mühendisi alım ilanına başvuru yapacak adaylarıda, üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 26 Ocak 2021-05 Şubat 2021 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Müracaat koşulları ise şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, elektrik mühendisliği mezunu, orta seviyede İngilizce bilen, bakım konusunda 3-4 yıl tecrübeli, üretim ve bakım iyileştirme konularında bilgili, problem çözme tekniklerini bilen, metraj, hakediş konularında bilgili, MS Office, MS Excell, MS Project, AutoCAD vb. bilgisayar programlarını aktif / ileri düzeyde kullanabilen, B Sınıfı sürücü belgesine sahip, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Adli Sicil Kaydı bulunmayan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi /kronik rahatsızlığı bulunmayan, daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, Kocaeli sınırları içerisinde ikamet etmek"