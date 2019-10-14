İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi encümeni toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.



Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait 7 gündem maddesi karara bağandı. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 5 adet evrağı karara bağlandı. Toplantıda Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'ta bulunan liftli otomatik açık otoparkın kiracılık devrini de ilgilendiren kararlar onaylanırken, Şirintepe Mahallesi Günaydın Sokak'taki binaya proje dışı imalat yapılması sebebiyle bin 562 TL cezai işlem uygulandı.


Toplantıda son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi'nde kaçak inşaatın sahibi ne, yapı kayıt belgesi alması sonrası verilen para cezası ve yıkım kararı iptal edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.