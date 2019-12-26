İzmit Belediyesi encümeni toplandı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait 1 madde görüşülerek karara bağlandı.
Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vadi İzmit Projesinde 4868 Ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 4869 Ada 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticarethane, fırın inşa edilmesine ait sözleşmenin 24.maddesine istinaden 6 tane bağımsız bölümün tapu devrinin yüklenici firmaya yapılması ile ilgili karar encümende onaylandı.